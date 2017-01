Aantal opgepakte illegalen in West-Vlaanderen daalt sterk

Dat zegt provinciegouverneur Carl Decaluwé woensdag aan Belga. In december lag dat aantal op 339 illegalen, terwijl begin 2016 de maandcijfers vaak de kaap van de 1.000 mensen zonder papieren overstegen.

In oktober werden 603 transitmigranten en illegalen opgepakt. De 'Jungle' in Calais werd eind oktober afgebroken. Heel wat transitmigranten vluchtten naar aanloop van de ontruiming en kort erna weg, vaak naar West-Vlaanderen. Toch bleef een grote migrantengolf uit. In november werden 451 illegalen staande gehouden, en in december waren er dat nog 339, terwijl dat er begin 2016 bijna zoveel waren op weekbasis.

De Afrikaanse route

"We zien vooral mensen uit Eritrea en Soedan, gevolgd door migranten uit onder meer Libië en Marokko, de Afrikaanse route dus", aldus Carl Decaluwé. "Syriërs treffen we nauwelijks aan. In de laatste week van december zelfs geen enkele." De meesten werden aangetroffen in Zeebrugge, van waaruit migranten pogen in Engeland te raken, maar de gouverneur merkt op dat de illegalen verspreid zijn aangetroffen over de hele provincie. "We blijven de zaken opvolgen en we gaan zeker nog acties organiseren. Als we merken dat er een nieuwe opstoot komt, trekken we uiteraard opnieuw aan de alarmbel."

In dat kader wil de gouverneur snel duidelijkheid over het vluchtelingenkamp in Duinkerke, dat na de sluiting van Calais een forse groei kende tot ruim 1.000 inwoners. De Franse autoriteiten zouden dat kamp in maart sluiten, dus daar wil de gouverneur op voorbereid zijn.

