Aandoenlijke thuiskomst voor Ruth Vandenborre uit Zwevegem na voettocht van 2.550 km

Het hele avontuur duurde 105 dagen waarin ze alles samen zo'n 2.550 km stapte. Hoogtepunt werd 10 augustus wanneer ze, zoals gepland, op haar 50ste verjaardag in Compostella aankwam. Daarna trok ze nog wat verder naar Finitsère, ook wel eens het einde van de wereld genoemd.

Bij haar thuiskomst werd ze opgewacht door heel wat buren, vrienden en collega's. Zelfs enkele Nederlanders, die Ruth leerde kennen tijdens haar tocht, hadden er een lange autorit voor over om Ruth te verwelkomen. Peter van het project, schrijver Pieter Aspe, was eveneens present.

Herinneringen

Ruth was wel onder de indruk dat zoveel mensen haar thuis stonden op te wachten. Ze dankte dan ook iedereen die haar via haar blog gevolgd en gesteund heeft. Ze houdt er enkel goede herinneringen aan over. "Het was fantastisch. Ik zou er meteen opnieuw aan beginnen", herhaalde ze veelvuldig.

Wat ook fantastisch is, is de opbrengst. Voorlopig kan ze ruim 14.000 euro schenken aan de vzw Dr. Bergen. Een vzw die zich inzet om kankerpatiënten die vaak dure behandelingen nodig hebben, financieel te steunen. (GV)