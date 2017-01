84-jarige man uit Oostende vermist

Op vrijdag 27 januari 2017, rond de middag, werd Klaus Klinke (84) voor het laatst gezien in het AZ Sint-Jan Campus Henri Serruys in de Kaïrostraat in Oostende. Sindsdien werd hij niet meer opgemerkt. Klaus Klinke is mager gebouwd en meet 1,75 meter. Hij heeft wit/grijs haar.

Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een grijze broek, een lichtkleurig hemd en een zwarte lederen vest. Klaus Klinke heeft een verzorgd voorkomen. De man heeft dringend medische zorgen nodig. Wie meer informatie over dit feit heeft, neemt contact op met de politie via het gratis nummer 0800 30 300. Reageren kan ook via opsporingen@police.belgium.eu.

(MF)