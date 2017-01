7 nieuwe zwembaden en 2 renovatieprojecten dienen aanvraag in voor Vlaamse steun

Vlaanderen kampt met een achterstand aan investeringen in nieuwe zwembaden. Bovendien moet de bestaande infrastructuur conform blijven met de milieuwetgeving en evoluties in het zwemgedrag. In 2015 trok minister Muyters daarvoor al eens 10 miljoen euro uit. Door de grote vraag naar kwalitatief zwemwater lanceerde de minister nog een oproep. Deze keer kwamen niet minder dan 37 dossiers binnen.

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters trekt de lijn van investeringen in sportinfrastructuur verder: "We investeerden al intensief in sporthallen en sportvloeren, kunstgrasvelden, Finse pistes, bovenlokale sportinfrastructuur en zwembaden. Vooral bij zwembaden bleven vragen komen, waardoor we nog een extra oproep lanceerden. Dat onze oproep niet minder dan 37 aanvragen opleverde, toont aan dat de nood hoog is en blijft."

Er kon een subsidieaanvraag ingediend worden om aanspraak te maken op een deel van het geld. Voor West-Vlaanderen werden voor nieuwbouwprojecten dossiers ingediend van Middelkerke, Wevelgem, Anzegem, Roeselare, Blankenberge, Diksmuide en Oostende. Torhout en Waregem dienden een dossier in voor renovatie.