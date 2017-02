48-Jarige Parkinsonpatiënt uit Torhout wil Kilimanjaro beklimmen

Een bejaarde met trillende handen die zich maar moeizaam voortbeweegt: dat is het klassieke beeld van een Parkinsonpatiënt dat bij de mensen leeft. Weinigen weten echter dat er in België naar schatting 1.000 personen jonger dan 55 jaar aan deze ongeneeslijke aandoening lijden. Een van hen is Helwig Falk uit Wijnendale bij Torhout. De 48-jarige ingenieur met Duitse roots kreeg in 2012 te horen dat hij aan de ziekte lijdt en wil het klassieke beeld van de Parkinsonpatiënt bijsturen. Daarom vertrekt hij in oktober naar Tanzania om er samen met zes lotgenoten en een team van begeleiders de ...