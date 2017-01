47-jarige man uit Brugge wordt vermist

Op zaterdag 28 januari verliet Jeroen Govaert zijn woning in de Wantestraat in Brugge. Hij vertrok van daar met zijn fiets. Zijn fiets werd nadien aangetroffen in de fietsenstalling van het station van Brugge. Sindsdien werd hij niet meer opgemerkt. Jeroen Govaert is normaal gebouwd en 1m85 lang. Hij heeft kort donker haar en draagt twee hoorapparaten. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een blauwe jeansbroek, een donkerblauwe halflange jas en een zwarte muts. De man heeft dringend medische zorgen nodig.

Wie meer informatie heeft over dit feit, wordt verzocht contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300. Reageren kan ook via e-mail: opsporingen@police.belgium.eu.