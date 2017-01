47-jarige man uit Brugge is terecht

Op zaterdag 28 januari verliet Jeroen Govaert zijn woning in de Wantestraat in Brugge. Hij vertrok van daar met zijn fiets. Zijn fiets werd nadien aangetroffen in de fietsenstalling van het station van Brugge. Sindsdien werd hij niet meer opgemerkt. Jeroen Govaert is normaal gebouwd en 1m85 lang. Hij heeft kort donker haar en draagt twee hoorapparaten.

Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een blauwe jeansbroek, een donkerblauwe halflange jas en een zwarte muts. De man had dringend medische zorgen nodig. Zondagavond raakte bekend dat de man terecht is.