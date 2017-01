34-jarige Oostendenaar wordt vermist

Timothy droeg op het moment van zijn verdwijning een zwarte jas, donkere jeans en sportschoenen. Hij is 1m82 en heeft een struise lichaamsbouw. Wie meent Timothy gezien te hebben, gelieve contact te nemen met de politie.

Zijn zus roept op om zoveel mogelijk naar Timothy uit te kijken. "We zijn enorm ongerust, het is niet van zijn gewoonte om zo lang niets van zich te laten horen", zegt Virgini Welleman. "Ondertussen werd ook de federale politie ingeschakeld. Vandaag zouden ze nazien of zijn bankkaart nog werd gebruikt, ze zouden ook zijn gsm traceren. We hopen snel iets van hem te horen want de onzekerheid maakt ons kapot."

(JRO - foto Facebook)