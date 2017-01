34-jarige man uit Menen vermist sinds nieuwjaarsdag

Op zondag 1 januari 2017 rond 4 uur werd de 34-jarige José Luis Duarte Machado afgezet aan zijn woning in de Rijselstraat in Menen. Sindsdien werd hij niet meer opgemerkt. De man is mager gebouwd en ongeveer 1m70 lang. Hij heeft blauwe ogen en zwart haar. Hij heeft een tatoeage van een Chinees logo in zijn nek.

Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een jeans, een trui, een halflange zwarte mantel en baskets in velours, vermoedelijk van het merk Puma. Hij spreekt Frans en Portugees.

Wie weet waar José Luis Duarte Machado zich bevindt of de man zag, neemt best contact op met de politie.