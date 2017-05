245 deelnemers aan zonovergoten Pittemse Smoefelfietsroute

De Smoefelfietsroute, die elk jaar tijdens Rerum Novarum georganiseerd wordt, is inmiddels een vaste waarde geworden in Pittem. Mede door het voorspelde mooie weer waren 245 mensen op de afspraak, waaronder opvallen veel kinderen. "Er zijn iets minder deelnemers dan vorig jaar, maar dit is wellicht de keerzijde van het aangekondigde mooie weer." vertelt Annick Debonné van de organisatie ons. "Heel wat mensen hebben een lang weekend weg geboekt of zijn op daguitstap. We zijn echter meer dan blij met de opkomst."

Zij die wel deelnamen konden genieten van een mooie fietstocht van 23 km langs landelijke weken, die via het Tieltse 'Hoogserlei' en Wingene weer richting Pittem liep. Onderweg kon genoten worden van vijf 'smoefels', die in het teken van Italië stonden. Bij de start kon genoten worden van prosecco met een pastabordje, onderweg was er een ijsje, een lekker Velo-biertje en een stukje pizza. Bij de aankomst in zaal De Magneet wachtte nog een kopje koffie met gebak. De namiddag werd rond 17.30 uur afgesloten met een spetterend optreden van de covergroep 'Will's Good', waarvan kon genoten worden tijdens het laven van de dorstige kelen.

(JG)