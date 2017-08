165.000ste bezoeker Zwin Natuur Park komt uit Ingelmunster

"Het Natuur Park opende op 10 juni 2016 de deuren. Dik één jaar later tellen we al 165.000 bezoekers. Sedert de paasvakantie stapelen we de topdagen met meer dan 1.000 bezoekers op. Op 30 april werd een recordaantal genoteerd van 1.300 bezoekers.

Ons Zwin Natuur Park is een succes dankzij de inzet van onze 60 gidsen. De labohut en het kijkcentrum worden dagelijks bemand door een gids. De gids schept waterdiertjes uit de poel van de labohut zodat bezoekers die van dichtbij kunnen bekijken. Een deel van het kijkcentrum wordt ingericht als zoutwaterlabo, uniek in België. In de boshut is er elke woensdag- en zondagnamiddag een voorleessessie voor kinderen. De parkgids vertelt dagelijks alles over de fauna en flora in de Zwinregio.

Daarnaast neemt een gids bezoekers elke zaterdagnamiddag om 14 uur en elke zondag om 10 en 14 uur mee in de Zwinvlakte, waar de Zwinneblomme momenteel in bloei staat.

Op 8 en 12 augustus en elke zaterdag- en zondagvoormiddag in september worden vogels geringd tussen 10 en 13 uur. Bij deze vogelringdemonstraties geeft een ringer deskundige uitleg. Bezoekers kunnen de vogels van dichtbij zien en komen meer te weten over hun leven."

(DM)