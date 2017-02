100 km per uur te snel: "De dokters hadden me gebeld met slecht nieuws over mijn vader"

"De dokters hadden me net opgebeld met de melding dat mijn zieke vader het niet zou halen. Mijn moeder zat alleen in het ziekenhuis en was ingestort. Ik ben zo snel mogelijk naar daar vertrokken."

Een 47-jarige Bruggeling probeerde de Brugse politierechter gisteren met een emotioneel verhaal duidelijk te maken waarom hij 169 kilometer per uur reed op een plaats waar slechts 70 is toegelaten. Op 7 juni vorig jaar flitste de politie de man aan de waanzinnig hoge snelheid. "Maar mijn cliënt is echt een rustige en voorbeeldige chauffeur. De omstandigheden waren heel uitzonderlijk. Ik vraag dan ook om enige mildheid aan de dag te leggen", pleitte de advocaat van de beklaagde. De politierechter toonde begrip voor de situatie, maar kon niet anders dan een boete van 600 euro op te leggen, waarvan de helft met uitstel. Daarnaast kreeg de snelheidsduivel 15 dagen rijverbod.

(MM)