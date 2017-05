100-jarige Bertha Peeren uit De Panne woont nog zelfstandig

Nadat Bertha twee wereldoorlogen heeft getrotseerd, wordt ze 100 jaar later in de bloemetjes gezet door burgemeester en schepenen van De Panne en een vertegenwoordiger van de Provincie.

Bertha blijkt een fenomeen, want op haar honderdste woont ze nog altijd zelfstandig en is ze mentaal nog 100% bij de pinken. Feestelijk uitgedost en haar nog weelderige haardos piekfijn in de plooi gelegd door de kapper, geniet Bertha met volle teugen van het feest dat ze graag wilde vieren in het Adinkerkse restaurant De Maretak.

Bertha had ook nog een zus, Martha, en een broer, Maurice. Na de speech van burgemeester Vanheste wordt er stevig geklonken op de 100-jarige met de beste champagne. Dan is het de beurt aan Dominique Peeren om voor zijn tante Bertha zijn memorabele speech ten beste te geven: "Als we 100 jaar omrekenen in dagen, dan heeft tante Bertha er vandaag 36.500 op de teller staan" zegt Dominique. "Na de oorlog ging tante naar school in Adinkerke en later werd ze op pensionaat gestuurd in Diksmuide, om Frans te leren. Daarna bleef tante Bertha thuis bij haar ouders. Maar het leven heeft haar ook niet gespaard. In 1939 overleed haar moeder en toen begon WOII."

"Kort daarna ontmoette ze nonkel Gaston, de man van de 'kiekencommerce'. En dat moet vonken hebben gegeven! Ze trouwden in 1947 en begonnen samen hun eerste kippenhandel in De Panne dorp. In 1955 verhuisden ze hun zaak naar de Zeelaan, waar ze bleven tot ze met pensioen gingen, in 1970. Daardoor kreeg Gaston nog meer tijd voor zijn duiven en zijn kaartingen. In 1992 overleed Gaston, maar gelukkig is het leven van tante Bertha goed gevuld gebleven door de vele goede contacten die ze tot vandaag heeft onderhouden met vrienden en familie. Daarom is de Franse kant van de familie op dit feest goed vertegenwoordigd. In Frankrijk noemt iedereen haar 'marraine Panne'. Als we bij de 100 Vlaamse jaren 'les cent ans' van ons Franse buren bijtellen, dan vieren we vandaag tantes 200ste verjaardag!"

