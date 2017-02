1 op 3 taxichauffeurs faalt voor nieuwe examens over Brugge

Sinds september vorig jaar heeft de stad Brugge een vragenlijst ingevoerd. Van de 25 nieuwe chauffeurs die de test al aflegden, slaagden er slechts 16 in om de norm te halen. Nochtans gaan de vragen expliciet over Brugge. Zo moeten de chauffeurs weten hoeveel inwoners Brugge telt (ongeveer 118.000), wie burgemeester is (Renaat Landuyt), waar de Madonna met Kind staat (de Onze-Lieve-Vrouwekerk) en welk het oudste café van de stad is (Vlissinghe).

De nieuwe regel werd ingevoerd na klachten over chauffeurs die bekende monumenten of hotels niet kenden of het Nederlands niet machtig waren. Volgens de stad zijn de examens niet te streng. Een chauffeur die wil slagen, moet 14 op 20 behalen.

(MM)