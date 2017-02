Yves Leterme was adviseur voor Telenet tijdens premierschap

Telenet strikte Leterme half 2011 al, terwijl hij tot in december premier in lopende zaken was.

Telenet heeft nu toch volledige transparantie gegeven over de vergoedingen die in de voorbije jaren werden betaald aan politici. Daaruit blijkt dat Leterme in 2011 aan Telenet 8.000 euro factureerde. Een woordvoerster van het telecombedrijf verduidelijkt dat de toenmalige premier betaald werd voor een half jaar plus één bijeenkomst van de adviesraad. Na een lange regeringsvorming zwaaide Leterme begin december 2011 af als premier.

Yves Leterme zit op vandaag nog steeds in de adviesraad van Telenet. Doorheen de jaren streek hij in totaal 55.000 euro op. Daarmee is hij lang niet de best betaalde politicus waarop Telenet een beroep deed. Patrick Dewael stuurde facturen voor 82.000 euro, Siegfried Bracke voor 66.000 euro en Peter Vanvelthoven 62.000 euro. Dewael combineerde zijn adviseursrol een tijdje met het voorzitterschap van de Kamer.

Dat Leterme als premier al adviseur werd van Telenet, is opvallend. De Belgische staat is de grootste aandeelhouder van concurrent Proximus (toen nog Belgacom). En er viel in de laatste maanden van de regering-Leterme wel wat te beleven bij Belgacom. Verschillende topmanagers stapten op omdat ze botsten met wijlen Belgacom-baas Didier Bellens. Diezelfde Bellens nam, tegen het advies van zijn raad van bestuur in, zijn naaste medewerkster Concetta Fagard opnieuw in dienst.

Telenet benadrukt dat Yves Leterme voor december 2011 geen enkel advies heeft verleend aan het bedrijf. Hij nam pas op 19 december, kort na afloop van zijn termijn als premier dus, voor het eerst deel aan een vergadering van de adviesraad. Vreemd genoeg kreeg hij wel een vergoeding voor een half jaar lidmaatschap.

Eerst zei Telenet dat Leterme werd betaald vanaf half 2011. Dat gaf de indruk dat hij al voor het einde van zijn premierschap begon als adviseur. In een aanvullend communiqué zegt het bedrijf echter dat Leterme pas op 19 december 2011 een eerste vergadering als lid van de adviesraad heeft bijgewoond. "Hij is in 2011 daardoor voor een half jaar lidmaatschap en één vergadering vergoed. Yves Leterme heeft voor december 2011 geen enkel advies verleend voor Telenet.

