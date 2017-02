WZC Ter Luchte in Ruddervoorde schrapt verbouwing van 2 miljoen euro

In 2013 ontvouwde het Oostkampse OCMW plannen om in Ruddervoorde te evolueren naar een woonzorgcentrum van 120 bedden. De OCMW-raad gunde in februari 2014 de studieopdracht aan het architectenbureau Evolta. Maar toen bleek dat het project niet in aanmerking kwam voor Vlaamse subsidies werd het door het OCMW-bestuur on hold gezet. Uiteindelijk besliste het OCMW om enkele wijzigingen, die samen met de uitbreiding waren...