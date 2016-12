Wervik schenkt geld aan getroffen Haïti, discussie over wie de centen moet krijgen

Deze primeur begon op vraag van gemeenteraadsvoorzitter Ann Degroote (Open VLD) met één minuut stilte ter nagedachtenis van de slachtoffers van de aanslag tijdens de kerstmarkt maandagavond in Berlijn. De gemeenteraad keurde naar aanleiding van de orkaan Matthew begin oktober in het zuiden van Haïti unaniem het toekennen van een toelage van 1.250 euro aan het Rode Kruis. De orkaan Matthew sloeg hard toe in Haïti. Naar schatting 1,24 miljoen mensen zijn getroffen. 350.000 slachtoffers hebben nood aan humanitaire hulp. Het Rode Kruis Vlaanderen biedt logistieke ondersteuning in één van de zwaarst getroffen gebieden van het land.

Bart Pynket (Positief Project) vroeg zich af waarom de toelage niet rechtstreeks wordt overgemaakt aan Guido Vandecandelaere uit Wervik die in Haïti al meer dan veertig jaar missionaris is. "Dat ging naar onze bevolking toe goed overkomen", aldus Bart. "Rechtstreeks aan iemand een toelage toekennen, deden we nog nooit", zegt schepen van Sociale Zaken Sonny Ghesquière (SP.A). "We gaven altijd een toelage aan het Consortium 12 12 ofwel een hulporganisatie, zoals het Rode Kruis.

Filiep Vandecandelaere is de broer van missionaris Guido en is voor CD&V gemeenteraadslid. "Waar mijn broer Guido verblijft in de buurt van Port-au-Prince, had de orkaan een snelheid van 300 km per uur", aldus Filiep.

