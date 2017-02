Live Volg nu de gemeenteraad in Oostende met tien interpellaties

19:32

"Altijd weer dezelfde figuren die voor heibel zorgen in Langestraat"

Korpschef Philip Caestecker schetst de gebeurtenissen van 12 februari in de vroege ochtend. De melding was om 4.04 uur. "Onze mensen stelden vast dat er een schermutseling was op het terras. De ene persoon gaf de andere persoon een duw en dat is geëscaleerd. Binnen de Krush Club is er niets gebeurd en wisten ze zelfs niet dat er buiten iets aan de hand was. Vier mensen zijn lichtgewond, het gaat om bloedneuzen en bloedende wenkbrauwen, allen uit Oostende en Bredene. Er zijn vier en uiteindelijk nog een vijfde persoon bestuurlijk aangehouden. De nodige pv's zijn opgemaakt", aldus de korpschef.

"Wij zijn sinds jaar en dag met een heel rigoureus beleid bezig in de Langestraat. Ik denk te mogen stellen dat wij de laatste jaren de zaak daar vrij goed onder controle hebben. Elke vechtpartij is er een te veel, maar we hebben het nog altijd over een banale vechtpartij met lichtgewonden. Ik durf te stellen dat ons beleid de laatste jaren heel veel heeft uitgehaald."

"Wij hebben geen specifieke protocolakkoorden met het parket. Wij kunnen iemand bestuurlijk aanhouden voor de tijd die nodig is om het probleem opgelost te zien. Dat gaat dikwijls samen met het feit dat de persoon nuchter is. Wij kunnen wel nooit iemand langer dan twaalf uur vasthouden. Als wij voor zoiets de parketmagistraat opbellen, zouden wij onmiddellijk de wind van voren krijgen. Wij kunnen niet vragen om daarvoor een onderzoeksrechter te vorderen. Drie betrokkenen krijgen wel een plaatsverbod, daar zijn we nu mee bezig."

Maxim Donck: "Ik hoor zeggen dat het dikwijls over dezelfde figuren gaat die bestuurlijk worden aangehouden. Zij zetten dat zelfs op Facebook: 'Ik heb zes uur vastgezeten in het kiekenkot', schrijft iemand. Daarom heb ik het ook over gewenning. Ik hoor ook dat de ene keer iemand een half uur wordt vastgehouden, de andere keer zes uur, de andere keer twaalf uur. Is daar een richtlijn over? Het baart mij zorgen dat politiemensen telkens weer risico's moeten lopen om daar tussen te komen."

De korpschef reageert dat de wet wordt toegepast: mensen worden vastgehouden zolang het strikt nodig is om het probleem op te lossen. "Het gaat inderdaad dikwijls over dezelfde zes personen", bevestigt hij, "maar wij hebben ook een palet aan maatregelen, waaronder het plaatsverbod."

Burgemeester Vande Lanotte vult aan dat er geen andere richtlijn mogelijk is dan wat de wet stelt: bestuurlijk aanhouden mag je maximaal twaalf uur, maar slechts zolang er mogelijk gevaar is. Het is dus niet omdat iemand al voor de derde keer wordt opgepakt, dat je hem wat langer mag vasthouden. Dat kan enkel het gerecht."

Op vraag van Charlotte Verkeyn (N-VA) verduidelijkt de korpschef dat er wel afspraken bestaan met het parket omtrent het seponeringsbeleid van het parket als het om veelplegers gaat. De burgemeester stelt nog dat over gerechtelijke zaken niet gesproken mag worden op de gemeenteraad, wat tot enige discussie leidt tussen burgemeester Vande Lanotte met Charlotte Verkeyn en haar fractieleider Björn Anseeuw. Ook Yves Miroir doet zijn duit in het zakje tegen zijn 'confraters' van de N-VA, ook Jeroen Soete en schepen van Uitgaansbeleid Krista Claeys nemen het op voor het uitgaan in Oostende.