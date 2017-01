Volg live vanaf 19 uur de Roeselaarse gemeenteraad: Weinig inhoud, veel verschuivingen

11:45

Dirk Lievens nieuwe schepen

Er zijn heel wat verschuivingen. Geert Depondt is niet langer OCMW-voorzitter, zijn plaatsje wordt ingenomen door Bart Wenes. Dirk Lievens neemt zijn taken als schepen over. Dirk was vorig jaar voorzitter van de gemeenteraad. Een taak die Ria Vanzieleghem voortaan zal uitvoeren. Stefaan Van Coillie volgt haar op als fractieleider voor CD&V. Tot slot zijn er twee nieuwe gezichten: Caroline Martens (die eerder al in de gemeenteraad zetelde) en Greet Verhelle