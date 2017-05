Live Volg live vanaf 19 uur de Roeselaarse gemeenteraad: Politiepost verhuist naar station

11:24

Politiepost verhuist naar nieuwe stationsgebouw

Momenteel zit de politiepost nog in de Botermarkt, maar daar komt op termijn verandering in. Het gebouw aan de Botermarkt is niet meer geschikt, bovendien is de aanwezigheid in een vernieuwde stationsomgeving een meerwaarde voor de omgeving. De politie zal in het nieuwe gebouw een oppervlakte van 550 vierkante meter innemen. Om er een optimale werking op poten te kunnen zetten, moesten een aantal aanpassingen doorgevoerd worden in samenspraak met de NMBS. De looptijd is 27 jaar, startend op 1 november 2017.

De politievoertuigen zullen normaal in de B-parking gestald worden.