Live Volg live vanaf 19 uur de Roeselaarse gemeenteraad: Nu ook ANPR-camera in Ooststraat

Vanavond is er vanaf 19 uur de tweede gemeenteraad van 2017. Op het eerste zicht lijkt het geen te zware agenda te worden, al is dat vooraf nooit te voorspellen. Een van de punten is de plaatsing van een ANPR-camera in de Ooststraat.