Live Volg live de gemeenteraad in Oostende: discussie over parkeren voor zorgverstrekkers

20:27

Voorstel zorgverstrekkers zorgt voor verdere discussies

Schepen Jean Vandecasteele (SP.A) vertolkt het standpunt van het stadsbestuur. "Voor diverse doelgroepen zijn oplossingen uitgewerkt", weet hij. "Voor de zorgverstrekkers is het parkeerprobleem opgelost met een kaart van 300 euro per jaar, waarbij de prijs voor de zorgverstrekkers geen punt was. Wat vooral een verbetering was, is dat zij kunnen parkeren op kortparkeerplaatsen, op plaatsen voor bewonersparkeren en op speciale plaatsen voor zorgverstrekkers. Wij zijn bereid om het voorstel van mijnheer Seynaeve te bekijken, waarom zouden we dat niet doen? Ik wil ook luisteren naar de argumenten van mevrouw Casteleyn."

Johan Seynaeve (Open VLD) zegt ontgoocheld te zijn over de reacties van Wouter De Vriendt (Groen) en Björn Anseeuw (N-VA). "Ik vind jullie negatief ingestelde mensen", zegt hij. "In Antwerpen werkt dit heel goed en ik vraag enkel dit eens te onderzoeken. En dat vindt u al verkeerd! Dit komt hard aan. En over het voorstel van Björn Anseeuw om de kaart gratis te maken: als we dat doen, zullen ook andere beroepsgroepen dit vragen."

Björn Anseeuw vindt dat de vergelijking met andere beroepsgroepen niet opgaat. "Weet je dat één verpleegkundige aan huis voor één bezoekje 4,62 euro bruto krijgt? En daar moet nog dat parkeergeld van af. Geen enkele andere beroepsgroep werkt voor dat tarief. Ik vind een gratis parkeerkaart dus wel een goed voorstel. Ik heb niets tegen uw voorstel, mijnheer Seynaeve, maar ik vind dat u nog veel meer zou moeten doen voor zorgverstrekkers."

Bart Tommelein vindt intussen dat Wouter De Vriendt te hard is geweest voor nieuwe collega's. "Het woord 'hypocriet' is in de mond genomen over het voorstel van twee nieuwe collega's, die jij hier gewoon vloert", aldus Tommelein. Wouter De Vriendt reageert dat de afscheidnemende gemeenteraadsvoorzitter "de polemiek opzoekt" en dat "de campagne voor hem al begonnen is".

"Het is volledig voor mijn rekening dat ik twee amateur-politici bescherm tegen de overijverigheid van goedbetaalde politici", zegt Tommelein. Wat Wouter De Vriendt op zijn beurt 'populisme' noemt.