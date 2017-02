VIDEO Wie is de meest sympathieke burgemeester van West-Vlaanderen?

Heel wat burgemeesters zakten dinsdagavond af naar Boeverbos in Brugge waar de gala-avond plaatsvond van de Krak van jullie gemeente. Daar werden de Kraks in de bloemetjes gezet. Maar we vroegen ons ook af, wie eigenlijk de Krak is onder de burgemeesters? Wie is de sympathiekste? We vroegen het hen zelf...