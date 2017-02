Live Vanuit de gemeenteraad in Waregem

19:13

Energie besparen in scholen, kerk en stadion

In samenwerking met Eandis wil het stadsbestuur op meerdere locaties energiebesparende maatregelen doorvoeren. Zo is er sprake van het vernieuwen van de stookplaats in de stedelijke basisscholen van Sint-Eloois-Vijve en Beveren-Leie en in het stadion B (uitbreiding Regenboogstadion) en de vernieuwing van de brander in de kerk in Nieuwenhove. Kostprijs van dat alles: 500.000 euro (exclusief btw).

"Er zijn nog een aantal installaties die onze aandacht verdienen, maar deze zijn het dringendst aan vernieuwing toe. Zo zullen we in de toekomst ook het dak en de isolatie van het OC Eikenhove vernieuwen", aldus schepen van Energie Rik Soens (CD&V) als antwoord op een vraag van Inge Vandevelde (Groen).

Mario Verhellen (SP.A): "De terugverdientijd in de kerk van Nieuwenhove bedraagt 42 jaar. Warmeluchtgeneratoren waren allicht een beter alternatief geweest."