Live vanop de Kortrijkse gemeenteraad: voetgangersbrugje over de Heulebeek tijdens de werken

22:29

Jeugdhuis Bacchus wil heropenen in april

Raadslid Roel Deseyn (CD&V) vernam eind januari dat het pas opgestarte jeugdhuis Bacchus in Bellegem tijdelijk dicht moest om redenen van overlast. "Dat is een jammere situatie, want het is belangrijk dat jongeren dicht bij huis kunnen uitgaan. De jongeren zijn een beetje het slachtoffer van het succes van dit mooie project. Waarom en op wiens initiatief werd het Bellegemse jeugdhuis gesloten ? Wat is de aard van de overlast? Hoeveel klachten vielen er te noteren? Van hoeveel verschillende buren komen die klachten? Hoe ziet het stadsbestuur de toekomst van het Bellegemse jeugdhuis? Wordt er initiatief genomen voor investeringen in het bestaande pand? Wordt er uitgekeken naar een alternatieve locatie? Welke rol zullen het stadsbestuur en de vrijwilligers hierin spelen?"

Schepen van Jeugd Bert Herrewyn (SP.A) : "De beslissing om de werking tijdelijk stop te zetten is in samenspraak met de verantwoordelijken genomen. Ze hadden zelf het gevoel dat de zaken boven hun hoofd groeiden. Vandaar de gezamenlijke beslissing om even op pauze te zetten. Het siert de jongeren dat ze zelf beseften dat er aanpassingen nodig waren. Er waren heel wat klachten van geluidsoverlast op straat, tot wildplassen en klein vandalisme in de buurt. Op korte tijd waren er 18 klachten van 12 verschillende buren. Intussen hebben we ook met die buren samengezeten. We hoorden daar verschillende stemmen waarbij sommigen het jeugdhuis definitief weg wilden, anderen willen wel een jeugdhuis maar zonder de overlast. We voorzien een trajectbegeleiding door de koepel van jeugdhuizen Formaat. Er wordt ook een wederzijdse afsprakennota tussen het jeugdhuis en de stad gemaakt. Daarin zijn er afspraken over onderhoud buiten en het niet schenken van alcohol aan -16-jarigen. We zullen als stad ook bekijken hoe we de geluidsoverlast kunnen beperken door een betere isolatie. We hebben niet de intentie om uit te kijken naar een andere locatie. We willen de jongeren de kans geven om hun jeugdhuis op een goede manier uitbouwen. Er blijft zeker een nauw contact vanuit de stad met die jongeren. Het is de bedoeling dat ze in april weer opengaan en een frisse start nemen."