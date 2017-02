Live vanop de Kortrijkse gemeenteraad: discussie over fase 1 van het kerkenplan

20:30

Opgedrongen

Filip Santy (CD&V): "De visie op de kerk van Aalbeke is redelijk opgedrongen geweest. Ik denk dat we als gemeenteraad kunnen zeggen dat jullie goed bezig zijn, maar we kunnen dat niet goedkeuren. Want er staat in de tekst dat er niets beslist is. We kunnen wel akte nemen."

Jean de Bethune (CD&V): "Er is geen echte dialoog. Want het is een dialoog onder druk: er zijn de financiën en er is een timing. Bovendien: er wordt een aantal voorafnames gedaan. Bijvoorbeeld over drie kerken in het centrum die erg dicht bij elkaar staan: de Sint-Michielskerk blijft bestaan als jongerenkerk en aan de Sint-Maartenskerk wordt niet geraakt. Dan is duidelijk dat enkel de OLV Kerk over blijft."

"Tot slot wil ik aanhalen dat dit een debat kan zijn met alle geloofsgemeenschappen. Het gaat niet enkel om besparen, er kan ook iets positiefs uit voortvloeien. Zo kan er tot een evenwichtig verhaal worden gekomen."