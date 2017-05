Live Vanop de gemeenteraad van Poperinge: subsidies voor Kunstenfestival Watou op tafel

13:20

Dorpskernvernieuwing Reningelst

Er staan vanavond 22 punten op de Poperingse agenda. Een daarvan is de goedkeuring van het nieuwe wegentrace bij de dorpskernvernieuwing van Reningelst. Het Reningelstplein komt in uitgewassen beton en er is plaats voor vijf bomen en een lage haag. Voor fietsers worden er fietssuggestiestroken aangelegd. Verder zal ook de voorrang wijzigen op twee punten. Wie het centrum uitrijdt via de Zevekotestraat, zal in de toekomst voorrang krijgen op verkeer dat komt van de Lokersweg. De bocht wordt daar wat afgevlakt. Even verderop in de Vlamertingseweg komt ook een verandering. Daar zal wie rechts inslaat in de Clyttesteenweg voorrang krijgen op wie komt van de Vlamertingseweg.