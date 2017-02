Live Vanop de gemeenteraad van Poperinge: "Er moet meer aandacht zijn voor de dorpen"

20:51

Motie aan NMBS

De gemeentraad keurt een motie goed aan de NMBS. De duur van de treinrit Poperinge-Ieper-Brussel is de voorbije jaren langer geworden. Het inleggen van een rechtstreekse treinverbinding van Rijsel naar Kortrijk zou zorgen voor een kortere reistijd van Poperinge naar Brussel. De wachttijd in Kortrijk is nu maar kort, maar bij maar één trein op de drie kan je je aansluiting halen in Gent en ben je een kwartier vroeger in Brussel.

Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD): "Wij steunen dit uiteraard. Er zijn al veel acties geweest vanuit West-Vlaanderen om een beter vervoersplan te bekomen. De motie is een goede zaak. We hebben een suggestie om het nog breder te maken en dienen daarom een amendement in. Kunnen we onderzoeken of een autonome verbinding Poperinge-Kortrijk mogelijk is, sneller en bijvoorbeeld twee keer per uur? Kunnen we dit vandaag goedkeuren of kunnen we het meenemen in de verdere gesprekken met de NMBS?"

"Verder willen we benadrukken dat het sluiten van de loketten in Poperinge geen optie is. Andere handelaars zouden ook de mogelijkheid moeten krijgen om NMBS-artikelen te verkopen, naar analogie met Post-punten. Dat is ook al aangekaart in het federaal parlement."

Christof Dejaegher (CD&V): "Het klinkt als muziek in de oren als andere handelaars ook de kans zullen krijgen om NMBS-producten te verkopen. Voor uw amendement zouden we vragen om het uit te stellen en eerst debatten te openen. Als we nu pleiten voor een afzonderlijke lijn van twee treinen per uur, moeten we ook kijken naar het aantal opstappende en afstappende reizigers. Poperinge doet het daarin niet slecht, maar zijn die cijfers goed genoeg om twee verbindingen te ijveren, terwijl men zelfs al geen twee sporen wil leggen... De eis om Rijsel met Antwerpen te verbinden zou bovendien een eis zijn van de stad Antwerpen. Er zijn voor- en tegenargumenten en daarom willen we dit niet heel snel toevoegen aan de motie. We nemen dit beter mee in de discussies met de NMBS."

Jan Van Bruwaene (N-VA): "Het is goed dat we allemaal aan dezelfde koord trekken tot in Kortrijk."

Sabien Lahaye-Battheu kan zich vinden om het amendement niet goed te keuren, maar mee te nemen in de debatten.