Live Vanop de gemeenteraad van Ieper: jaarrekening van de stad ligt voor

20:08

Klachten bij rioleringswerken

Fase drie van de collectorwerken in Ieper centrum komt aan bod.

Philip Bolle (SP.A): "Wij gaan dit punt goedkeuren, al is het maar omdat de werken deel uitmaken van een groter geheel waarvan niemand het belang in twijfel trekt, maar het is met een bang hart. Bij de ingrijpende werken in de Tegelstraat bijvoorbeeld zijn tal van bewoners in de problemen geraakt door opstijgend grondwater en infiltratie ervan in hun kelder, of erger nog, door terugvloeiend stinkend rioolwater in hun kelders. Een aantal van die dossiers is nog steeds niet helemaal naar wens opgelost. Ook in deze fase 3 worden we wellicht opnieuw geconfronteerd met de nodige problemen, want heel wat van die oude huizen beschikken over een gemetste en dus kwetsbare kelder. Daarenboven lijkt de stad niet altijd goed op de hoogte te zijn van de manier waarop die huizen historisch voor hun afwatering met elkaar verbonden zijn en de vorige aannemer heeft dat tot zijn scha en schande moeten ervaren. Ik veronderstel evenwel dat de aannemer hierdoor een pak expertise heeft opgedaan, maar wat gebeurt daarmee? Er is opnieuw een wettelijk verplichte open aanbesteding waardoor mogelijk een nieuwe aannemer de opdracht binnenhaalt, maar wie garandeert ons, of beter, de bewoners, dat er zorgzamer en omzichtiger zal omgesprongen worden met hun huizen? Ik vraag ook uitdrukkelijk dat er empathischer wordt omgesprongen met de mogelijke klachten van de bewoners. U heeft zich bij de voorbije graafwerken juridisch handig ingedekt door de verantwoordelijkheid bij de aannemer te leggen i.p.v. bij de stad, maar voor de bewoners maakt dat strikt genomen niets uit. U bent de opdrachtgever en van u verwachten ze degelijk werk. Ik wil dan ook niet meer horen dat mensen wandelen gestuurd worden met de mededeling dat ze maar hun verzekering moeten contacteren voor de schade, goed wetende dat verzekeringsmaatschappijen waterschade alleen dekken als de schade van binnenin ontstaan is. Insijpelend vocht van buiten uit wordt contractueel nl. uitgesloten. Wij hebben u bij de vorige werken nog het voordeel van de twijfel gegeven door de omvang van de ingrijpende werken, maar bij nieuwe klachten gaan we ons noodgedwongen een stuk assertiever opstellen om de belangen van de inwoners te verdedigen."

Emmily Talpe (Open Ieper) roept op tot voorzichtigheid. "Er liggen vandaag drie grote dossiers op tafel, wegeniswerken pal in het stadscentrum met dus een heel grote impact op het verkeer om niet te zeggen een verkeersinfarct in spe. Waarover gaat het? De collectorwerken in de straten tussen de Rijselstraat en Dehaernestraat, drie kruispunten in de Boterstraat en een nieuwe toplaag voor de Korte Torhoutstraat. Ik behandel agendapunten 9, 10 en 11 dan ook samen omdat de bezorgdheid van onze fractie overkoepelend is. Akkoord vooreerst dat de werken moeten gerealiseerd worden en dat er verbetering beoogd wordt maar toch wil onze fractie een boodschap van voorzichtigheid meegeven. De Ieperlingen zitten nu al op hun tandvlees door de onophoudelijke wegenwerken en dito omleidingen. De collectorwerken zullen ettelijke maanden inbeslag nemen als het al niet een jaar zal duren. Voor de drie kruispunten in de Boterstraat, een hoofdwinkelstraat, mag je rekenen op vijf weken per werk zo werd ons verteld, omdat het beton dat jullie willen aanbrengen toch een drietal weken behoeft om te drogen. Dus mijn eerste vraag is wanneer jullie die werken zullen aanvatten, hoe lang die respectievelijke werken zullen duren én of jullie dit gefaseerd plannen - wat wij toch alleszins aanraden om verkeerschaos te vermijden? Ten tweede en dit geldt ook voor de drie dossiers vragen wij bijzondere aandacht voor de gekozen omleidingen, dat kan al heel wat ergernis voorkomen als de doorstroming via de omleiding vlot kan gebeuren. Verzeker ook een tijdige en duidelijke communicatie naar de bewoners, de handelaars én alle Ieperlingen. Als we dit niet goed aanpakken, lopen we niet alleen het risico op een verkeersinfarct in het centrum maar potentieel ook een infarct bij een aantal Ieperlingen. Specifiek wat betreft punt 9, de collectorwerken tussen Rijselstraat en Dehaernestraat waar toch een negental straten onder handen worden genomen, straten met dichte bewoning, daar heb ik nog een praktische vraag voor de bewoners met parkeerkaart in die zone, hun parkeerplaatsen zullen immers lange tijd verdwijnen, kunnen die bewoners dan in een andere zone staan tijdens de werken met hun kaart?"