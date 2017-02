Live Vanop de gemeenteraad in Veurne: uitvoerige discussie over wegenwerken in Zuidstraat-Lindendreef

20:45

Uitvoerige discussie over wegenwerken

De vaststelling van de tracéwijziging, verbreding wegenis en aanleg voetpad op het openbaar domein in de bedieningsweg Zuidstraat-Lindendreef zorgt voor enkele bedenkingen bij Jan Vetters (N-VA).

"Dit is een complex dossier. De weg waarvan sprake behoort tot het openbaar domein. Wij hadden in het dossier enkel inzage in een deel ervan. De inzage van het volledige dossier is nochtans noodzakelijk. De vernieuwingswerken zijn ingrijpend voor de mobiliteit in de Zuidstraat, waarom kwam het dan niet aan bod in de verkeerscommissie? Er komen daar anders veel minder belangrijke zagen aan bod."

"Bouwdossiers van meer dan 3.000 vierkante meter legt het schepencollege altijd voor aan de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening. Dit gaat over een stedenbouwkundig effect. Wij kunnen in een bouwvergunning perfect een aantal voorwaarden opleggen. De verbreding van een weg behoort toe aan de gemeenteraad, daarom zijn we verplicht om binnen het tijdsbestek de gemeenteraad hierover een vaststelling te laten doen. Het schepencollege zal de vergunning verder beoordelen", repliceert schepen Pascal Sticker (Veurne Plus).

"Het gaat niet enkel over de verbreding van de weg, dit is een ernstige ingreep voor de mobiliteit. Als dit niet naar de verkeerscommissie moet, wat moet er dan nog wel naar die commissie", foetert Jan Vetters (N-VA).

"Wij opteerden ervoor om achteraf niet op onze vingers getikt te worden door de deputatie", geeft schepen Sticker mee. "Dat is toch een belachelijke redenering", merkt Jan Vetters op.