Live Vanop de gemeenteraad in Veurne: oppositieraadslid 'pronkt' met lege doos

20:06

Lege doos

Mario Haelewyck (Open VLD) heeft een lege doos voor zich. "Gezien de zeer beperkte agenda met amper inhoudelijke punten, kunnen we beter de gemeenteraad opdoeken. De bevoegdheden waarover wij als gemeenteraadsleden rechtstreeks in de gemeenteraad nog zeggenschap of een politiek platform hebben, daalt de laatste jaren zienderogen", klinkt het.

"Heel wat dossiers worden overgeheveld naar andere organen zoals het Autonoom Gemeentebedrijf Veurne, waar men achter gesloten deuren en ver van publieke inmenging handelt", aldus Mario Haelewyck in een schriftelijke mededeling. "Het dossier rond de inplanting van de mobilhomeparking is nog altijd niet als agendapunt op de dagorde van de gemeenteraad geplaatst. De herlokalisatie van de vroegere muziekacademie is nog altijd niet besproken en het aspect mobiliteit blijft in Veurne dode letter."

Voorlopig is zijn lege doos nog niet opgevallen bij de start van de zitting...