Live vanop de gemeenteraad in Tielt: "Dit stadsbestuur doet mij denken aan het orkestje op de Titanic"

20:21

Jaarrekening 2016

De stad stelt zijn jaarrekening van het vorige jaar voor. Elk jaar weer somt de stad op welke uitgaven en inkomsten er het voorbije jaar werden gedaan. Er werden voor ruim één miljoen euro minder uitgaven verricht. Er waren ook voor 321.232,88 euro minder ontvangsten. Belangrijkste investeringen van 2016 waren het dak van het Gildhof, het dak van de Europahal, Ibo Tanneke, de Sint-Godelieveschool en de begraafplaatsen. Maar ook de wegenwerken aan de Pontweg en Tramstraat, landbouwwegen en de verbinding Feestewegel/Pieter Simonsstraat wogen door op de rekening.

Alles bij elkaar kan de stad zich op de borst kloppen als wordt gekeken naar de uitstaande stadsschuld. In 2015 was er nog 32,7 miljoen euro schuld, in 2016 was dat nog maar 29,9 euro, of 1.477 euro per inwoner. "We zijn goed bezig, we gaan ons doel van halvering van de stadsschuld tegen 2019 zeker halen. Dan willen we eindigen op 20 miljoen, waar we begonnen met 40 miljoen euro schuld", aldus burgemeester Els De Rammelaere (N-VA).

"Een objectieve weergave van de realisatiegraad van de acties is nogal moeilijk", gaf Roos Tack (CD&V) nog mee. "Na drie jaar van uitvoering van de 23 prioritaire acties stellen we vast dat er maar drie uitgevoerd worden. De meerderheid slaagt er niet in haar eigen vastgelegde prioritaire acties uit te voeren. 3 op 23 is een slecht rapport, denk ik."

Ze verwijst onder meer naar de collegesite en de uitbouw van de vrijetijdswinkel. "Bij dat laatste staat nog altijd in voorbereiding." Ook bij de niet-prioritaire acties is slechts vijf procent uitgevoerd volgens nog Tack. Ze stelt ook vast dat het spaarboekje tegen 2019 bijna leeg zal zijn. "Er zal nog 3,3 miljoen over zijn in 2020, enkele jaren geleden was dat nog 17 miljoen."

Els De Rammelaere (N-VA), burgemeester: "Er zit nog 16 miljoen euro in kas, dus plunderen doen we niet", zegt ze. "Het was in het begin van de legislatuur de bedoeling alles uit te schrijven in acties, daarom hebben we er zoveel (271, red.)." "Er zitten ook heel wat permanente acties tussen, die je dan moeilijk als afgerond kunt noteren", vulde stadssecretaris Hendrik Vandenbruwane uit.

"We horen hier elk jaar een beetje dezelfde teneur", aldus schepen van Openbare Werken Veerle Vervaeke. "Er zijn al heel veel dossiers waar al heel wat aan gewerkt is. Pas aan het einde van de legislatuur zullen we de evaluatie kunnen maken. En als we dan al eens met concrete dossiers naar de gemeenteraad komen, dan vindt CD&V dat het te snel gaat en dat ze het niet vertrouwen. Wat willen jullie eigenlijk?"