Live Vanop de gemeenteraad in Middelkerke: "Ik wil dat de secretaris noteert dat u stommerik zegt tegen mij"

19:27

Burgemeester geen voorstander van fusie politiezone Middelkerke

Dirk De Poortere (LDD): "Ik heb vragen over de samenwerking met het hoofd van de luchthavenpolitie in Oostende door de korpschef, waarbij de luchthavenpolitiek diensten presteerde als wachtofficier van bestuurlijke politie. Dat is hoe dan ook een zaak die schriftelijk bevestigd moet worden. De taak behoort tot de bevoegdheid van de politieraad, maar kwam nooit op de agenda van de politieraad. Dat is niet correct. Zelfs de burgemeester kon het niet op de raad brengen, aangezien ze niet over een schriftelijk akkoord beschikte. Daaruit leid ik af dat de burgemeester niet correct werd ingelicht door de korpschef", liet het raadslid eerder weten.

"De geruchtenmolen over een toekomstige integratie binnen de politiezone Westkust blijft bovendien maar draaien. Er leeft onvrede bij meerdere mensen binnen de zone. De algemene werking binnen de zone stel ik ook in vraag. In Middelkerke gebeurt niets zolang er geen officier is die niet weet dat de wachtofficier geen mededelingen mag doen aan de pers. Binnen de periode van zes maanden zouden opnieuw drie mensen hun overplaatsing vragen naar een andere zone. Dat weet ik uit betrouwbare informatie. Als we effectief een eigen politiezone willen houden, wat ook de wens is van de burgemeester, dan acht ik het moment gekomen om zoals in het OCMW een audit te laten uitvoeren door een onafhankelijk extern bureau en niet door de algemene inspectie", aldus de interpellatie.

"We kregen uw brief op vrijdag, nog op tijd voor deze zitting maar wel een beetje laat. Uw brief gaat meer om het principe dan om een concreet uitgewerkt voorstel. De motivering is vaag, een opsomming van elementen en geruchten. Een audit kan niet alle aangehaalde punten vatten. Er moet rekening gehouden worden met een wettelijk kader. We stellen voor om een amendement op uw voorstel goed te keuren, waarbij het schepencollege de mogelijkheden van een audit onderzoekt en uitwerkt. Dit voorstel houdt geen verbintenis in", aldus burgemeester Janna Rommel-Opstaele.

"Ze gaan er dus eki over klappen", klinkt het op de publieksbanken.

Dirk De Poortere bedankt de burgemeester voor het voorstel, maar vraagt zich af hoe hij de geruchten op papier kan laten zetten. "We zullen altijd met een muur zitten tussen de politie en de politieraad. Hopelijk doet u een inspanning, wat blijkbaar wel kon bij het OCMW. De audit wees daar nochtans enkele pijnpunten aan."

"Kan u dan bepaalde geruchten de kop indrukken, onder meer de mogelijke fusie met de politiezone Westkust", vraagt Lode Maesen (Progressief Kartel). "Er is een trend om - kleinere - politiezones samen te voegen. Mettertijd zal dat zeker gebeuren, maar persoonlijk ben ik daar niet voor. De zone doet het goed in Middelkerke, ook op financieel vlak. Dat is mijn persoonlijke voorkeur", aldus Janna Rommel-Opstaele.

"De brief van minister Jambon toont aan dat ze federaal mogelijkheden zoeken om kleine zones te laten draaien", aldus nog Dirk De Poortere.

Het amendement van de meerderheid wordt goedgekeurd.