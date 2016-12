vanop de gemeenteraad in Brugge

18:42

Brugge vergeet Syrië niet

Voor de gemeenteraadszitting hielden 150 Bruggelingen op de Burg een stil moment om ook onze lokale politici te wijzen op de oorlog in Syrië. De bijeenkomst vond simultaan plaats in veertig Belgische steden. In Brugge is Hart boven Hard de initiatiefnemer. Woordvoerder Carl Ducq is geschokt door de onwil van de internationale gemeenschap om een einde aan de oorlog te maken die zoveel onschuldige slachtoffers maakt. De betogers vragen een stop van de wapenhandel, een menselijk asielbeleid in Europa en meer middelen voor de opvang van vluchtelignen in het Midden Oosten.