Live Vanavond vanaf 19.30 uur: gemeenteraad van Izegem bespreekt nieuw RUP voor Kachtem

Vanavond blazen de Izegemse gemeenteraadsleden opnieuw verzamelen. De agenda is amper dertien punten rijk, maar bevat onder andere het nieuwe Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor Kachtem. Wij houden u volledig up to date!