Live Vanavond om 19 uur gemeenteraad in Oostende: ook dierenbegraafplaats op de agenda

Negen interpellaties

Dit zijn de negen interpellaties: Johan Seynaeve (Open VLD) interpelleert als lid van de meerderheid over het faciliteren van parkeermogelijkheden voor zorgverstrekkers. Collins Nweke (Groen) heeft het over de samenwerking tussen stadsbestuur en ondernemersorganisaties en zijn partijgenote Sofie Cloet stelt vragen over de niet-deelname van Oostende aan de meeuweninterventieteams.

Groen-fractieleider Wouter De Vriendt interpelleert over 'oplossingen nodig voor de verkaveling Prins Rose' en Katty Tournoij (Vlaams Belang) diende een interpellatie in over de verkeerschaos aan de blauwe bruggen. Haar partijgenoot Patrick De Vyt evalueert het Belgisch kampioenschap veldrijden in Oostende en Björn Anseeuw (N-VA) keert terug op de niet-gegarandeerde anonimiteit van de enquête 'Kom uit je schelp'. Charlotte Verkeyn (N-VA) tenslotte zla het hebben over de realisatie van een dierenbegraafplaats en stelt een wijziging voor van het reglement tot terugbetaling van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing bij de verwerving en verbouwing van een eerste woning.