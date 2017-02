Live Vanavond om 19 uur: gemeenteraad in Oostende met tien interpellaties

13:57

Tien interpellaties over zeven thema's

Er zijn tien interpellaties ingediend voor vanavond, waarvan wel drie keer twee over hetzelfde thema. Wouter De Vriendt (Groen) en Charlotte Verkeyn (N-VA) stellen vragen over de nood aan een ferryverbinding vanuit de Oostendse haven, Wouter De Vriendt en Björn Anseeuw (N-VA) hebben het over de parkeerproblematiek in de wijk Baanhof en Natacha Waldmann (Groen) en Charlotte Verkeyn interpelleren over het dispuut rond de ontbinding van het contract met Ostend BMX Club over het gebruik van de bmx-piste.

Verder diende Patrick De Vyt (Vlaams Belang) een interpellatie in over de bekendmaking van de resultaten van de enquête 'Kom uit je schelp', Bjorn Anseeuw zal het nog hebben over de afspraken tussen het stadsbestuur en het Economisch Huis en het pas ingevoerde reglement buitenschoolse kinderopvang en Maxim Donck (N-VA) ondervraagt het stadsbestuur over de vechtpartij aan de Krush Club in het weekend van 11 en 12 februari.