Live Vanaf 20 uur vanop de gemeenteraad van Poperinge: opnieuw wegenwerken gepland

16:27

Motie aan NMBS

Net als in Ieper wil de Poperingse gemeenteraad een motie goedkeuren voor de herziening van het NMBS-vervoersplan. De duur van de treinrit Poperinge-Ieper-Brussel is de voorbije jaren langer geworden. Het inleggen van een rechtstreekse treinverbinding van Rijsel naar Kortrijk zou zorgen voor een kortere reistijd van Poperinge naar Brussel. De wachttijd in Kortrijk is nu maar kort, maar bij maar één trein op de drie kan je je aansluiting halen in Gent en ben je een kwartier vroeger in Brussel.