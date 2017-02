Live vanaf 20 uur vanop de gemeenteraad in Tielt: wat na het experiment met eenrichtingsverkeer over station?

Vanavond staat een korte gemeenteraad van Tielt op het programma, met op de agenda onder meer de verkoop van een woning in Kanegem en een vraag over het experiment met eenrichtingsverkeer over het station, en vooral de manier waarop de testopstelling met een sisser eindigde.