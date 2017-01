Live vanaf 20 uur vanop de gemeenteraad in Tielt: wat met lokalen van academie?

Om 20 uur luidt burgemeester Els De Rammelaere voor het eerst in 2017 haar voorzittersbelletje. Het venijn zal hem ongetwijfeld weer in de staart zitten, want CD&V stelt viervragen: over de lokalen van de academie, de netheid in de stad, een tekort aan speelruimte in Aarsele en het kruispunt Ruiseleedsesteenweg/Ervestraat. Live vanaf 20 uur hier op KW.be.