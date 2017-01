Live Vanaf 20 uur van op de gemeenteraad van Poperinge: Begraafplaats Ter Ruste wordt vergroend

14:23

Jan vervangt Lieven

Er staan 17 punten op de agenda van de gemeenteraad. Vier daarvan hebben te maken met een wissel bij oppositie-fractie N-VA. Lieven Ryckbosch neemt ontslag als gemeenteraadslid en wordt opgevolgd door Jan Van Bruwaene. "De combinatie met mijn werk en andere engagementen was te zwaar geworden", aldus Lieven Ryckbosch vorige week in Het Wekelijks Nieuws. "Ik kon het niet meer opbrengen om me in te werken in dossiers. Er kruipt heel wat tijd in en tijd was iets dat ik niet had. Daarom geef ik het liever door aan een partijgenoot die zich er wel voor de volle honderd procent voor kan en zal engageren."