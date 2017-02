Live Vanaf 20 uur op de gemeenteraad in Veurne: oppositie wil transparantie over mandaten

12:22

Wifi in het stadscentrum

Mario Haelewyck (Open VLD) interpelleert over de invoering van wifi in het stadscentrum. "Diksmuide heeft met succes gratis wifi gerealiseerd binnen het stadscentrum. Waarom kan dat wel gerealiseerd worden in Diksmuide en niet in Veurne en wat is de visie van de meerderheid hierover? Wie volgt het Europees subsidiedossier op", wil hij weten.