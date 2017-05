Live Vanaf 20 uur op de gemeenteraad in Veurne: N-VA wil herziening huishoudelijk reglement

15:06

Vier interpellaties van N-VA Veurne

Dirk Kesteloot (N-VA) interpelleert over het gebruik van rubberkorrels om kunstgrasvelden op te vullen op het Will Tura Sportpark. Die zouden kankerverwekkend kunnen zijn. Hij stelt ook een vraag over de wandelpaden van het stadspark, die volgens hem dringend nagekeken moeten worden. Het N-VA-raadslid komt ook tussen over aankondigingen op publiciteitsborden van de stad.

Matthijs Dekeyser (N-VA) komt tussen over de duur van aanwezigheid van raadsleden op de gemeenteraad en commissievergaderingen. Hij wil het huishoudelijk reglement aanpassen en een aanwezigheidstijd voor raadsleden laten opnemen. "Ik denk dat het naar de burger toe maar politiek correct is dat men een zekere tijd aanwezig moet zijn om te kunnen bijdragen aan het democratisch proces. Zo niet heeft die persoon geen recht op presentiegeld", klinkt het.