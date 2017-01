15:45

Idee2006 vraagt meer uitleg

Er wordt dus duidelijkheid gevraagd over een vergadering in september 2016. Toen zou, volgens schepen Karline Ramboer, Onroerend Erfgoed mondeling een negatief advies hebben gegeven in verband met de bouw van een openbare parking onder de Boterhalle.

Uit een schrijven van Onroerend Erfgoed zou blijken dat deze verklaring niet strookt met hun standpunt. Onroerend Erfgoed vindt dat het project Boterhalle "in handen blijft van de gemeenteraad en de Diksmuideling, rekening houdend met bestaand juridisch en stedenbouwkundig instrumentarium".

Idee2006 stelt vast dat tot vandaag geen enkel officieel verslag van deze bijeenkomst werd voorgelegd.