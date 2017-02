Live Vanaf 19 uur vanop de Kortrijkse gemeenteraad: fase 1 van het kerkenplan wordt voorgelegd

15:38

Leegstandsreglement

De leegstandsreglementen in Kortrijk zijn gewijzigd. Zo wil het stadsbestuur de belasting op appartementen verdubbelen (van 150 naar 300 euro per lopende meter). Ook de huurprijzen in het kader van Kortrijk Zaait zijn herzien in functie van de ligging van het handelspand: binnen het kerngebied stijgen de prijzen in het algemeen, erbuiten dalen ze.