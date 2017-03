Live Vanaf 19 uur vanop de Kortrijkse gemeenteraad: discussie over nieuwe studie R8?

15:06

Ringweg

In 1974 werd het eerst stukje van de ring rond Kortrijk, zeg maar de R8, aangelegd. In 1992 opende een derde deel, maar sindsdien zit er (op een paar honderd meter na) geen schot meer in het dossier. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) heeft nu een mobiliteitsstudie besteld die tegen de zomer van 2018 klaar moet zijn. Vanavond wordt de samenwerkingsovereenkomst ter goedkeuring voorgelegd.