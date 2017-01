Live Vanaf 19 uur op de gemeenteraad in Waregem : nieuw skate- en BMX-park op site Jeugdcentrum

De raadsleden worden om 19 uur in het stadhuis verwacht. De agenda is beperkt. Een van de belangrijkste punten worden de goedkeuring van een nieuw skate- en BMX-park op de site van het Jeugdcentrum. Er is een maximum budget van 100.000 euro vastgelegd. Zowel skaters, BMX'ers en steppers moeten zich in het project vinden.