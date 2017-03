Live Vanaf 19 uur op de gemeenteraad in Middelkerke: over strandconcessies, prestatiegelden, intercommunales en de politiezone

15:55

Negatief advies bij verkaveling in Badenlaan/Duinenlaan?

Anthony Goethaels (N-VA) interpelleert over de verkaveling van 175 sociale woningen en een parkeertoren in de Badenlaan en de Duinenlaan. "Ik vernam via de pers dat de verkaveling een negatief advies gekregen heeft van de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar. Is er hiervan een verslag en kan er meer duiding gegeven worden over het eventuele negatief advies", klinkt zijn tussenkomst.