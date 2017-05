Live Vanaf 19 uur live op de gemeenteraad van Menen: discussie over jaarrekening

Vanavond vindt in het stadhuis van Menen de maandelijkse gemeenteraad plaats. Er staan 19 agendapunten op de agenda, onder meer over de jaarrekening 2016 en de samenwerking tussen stad Menen en intercommunale Leiedal in verband met de stadskernvernieuwing. Daarna kunnen raadsleden ook nog interpelleren.