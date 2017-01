Live Vanaf 19 uur: gemeenteraad Menen geeft advies over camera's aan grensovergang

Vanavond met 19 punten een korte agenda voor de gemeenteraad in Menen. De gemeenteraad wordt gevraagd om advies te verlenen over het plaatsen van camera's aan de grensovergang in Rekkem. Anderzijds is er een aanpassing van het subsidiereglement voor de aankoop van gronden voor natuurbeheer.